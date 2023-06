Libano: in corso in Parlamento dodicesimo tentativo di eleggere un nuovo presidente della Repubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ in corso oggi in Libano la dodicesima sessione del Parlamento dedicata all'elezione di un nuovo presidente della Repubblica, durante la quale si prevede un aspro scontro politico. Secondo il quotidiano libanese “Nidaa al Watan”, infatti, negli ultimi giorni lo scenario politico del Paese dei cedri ha assistito a una polarizzazione crescente attorno ai due candidati in lizza. Da un lato, l’ex ministro delle Finanze del Libano ed ex direttore del dipartimento per il Medio Oriente e l'Asia centrale del Fondo monetario internazionale (Fmi), Jihad Azour, che ha recentemente annunciato la sua candidatura ufficiale, sostenuta da gran parte dei partiti cristiani, in particolare dalla Corrente patriottica libera (Cpl, fondata dall’ex presidente Michel Aoun). Dall’altro, il candidato del “tandem sciita” (costituito dal movimento filo-iraniano Hezbollah e dal movimento Amal), Sleiman Frangieh, che guida la corrente filo-siriana Marada. (segue) (Lib)