Libano: in corso in Parlamento dodicesimo tentativo di eleggere un nuovo presidente della Repubblica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In base agli accordi di Taif, che nell’ottobre 1989 posero fine alla guerra civile libanese, iniziata nel 1975, il presidente della Repubblica, di nomina parlamentare mediante scrutinio segreto, dovrebbe essere un cristiano maronita, ma la Costituzione del Paese dei cedri non impedisce a esponenti politici di diversa origine confessionale di presentare la propria candidatura. La seduta parlamentare di oggi, tuttavia, si tiene in un clima di rinnovate alleanze politiche, caratterizzato da un irrigidimento delle posizioni dei partiti cristiani, che hanno respinto la candidatura di Frangieh, proponendo, la scorsa settimana, il nome di Azour, dopo il ritiro del deputato del Libano-Nord, Michel Moawad. Secondo le previsioni, Frangieh dovrebbe ottenere 44 voti favorevoli, mentre Azour dovrebbe conquistarne 58. I restanti 26 deputati, che non hanno ancora annunciato la propria posizione, potrebbero dunque essere decisivi. (Lib)