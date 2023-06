Azerbaigian: Marjanli (Irs-Heritage), operazioni sminamento Karabakh rispettano norme internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'operazione di sminamento in Karabakh vengono condotte nel rispetto delle norme internazionali. Lo ha detto il direttore della rivista "Irs-Heritage", Musa Marjanli, durante la conferenza "Una questione di diritto internazionale umanitario: il caso delle mine antiuomo in Azerbaigian", che si è aperta con un minuto di silenzio nel rispetto della giornata di lutto per la scomparsa di Silvio Berlusconi. "La sicurezza è una delle priorità dell'Azerbaigian. Per le operazioni di sminamento sono stati mobilitati il ministero della Difesa, il ministero delle Situazioni di emergenza, l'Unità del servizio di Stato e anche aziende locali", ha affermato Marjanli. (Res)