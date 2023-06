Berlusconi: Paita (Az-Iv), chi divide il Paese non lo decide la Bindi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Il lutto nazionale “è una scelta legata al fatto che Berlusconi ha governato per tanti anni, non c'entra il fatto che sia stato divisivo. Chi divide o non divide il Paese non lo decide Rosi Bindi". Lo ha detto Raffaella Paita, presidente del Gruppo Azione-Italia viva e coordinatrice nazionale di Italia viva, a “Omnibus”, su La7. "Sulle donne Berlusconi ha lanciato messaggi sbagliati, è vero, ma ha anche saputo coinvolgere donne in ruoli importanti di governo", ha aggiunto Paita. (Rin)