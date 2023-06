Berlusconi: Bonino, eccessivo bloccare i lavori del Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bloccare Camera, Senato e la politica per una settimana è un eccesso, una cosa fuori luogo. La destra vuole anche celebrare sé stessa. Un giorno bastava". Emma Bonino, ex ministra degli Esteri ed ex commissaria Ue, leader di +Europa, in una intervista a "Repubblica" invita alla misura. "Berlusconi per quarant'anni è stato tutto e di più, dalla tv allo sport, dalla politica alle istituzioni. I suoi processi e la sua vita privata hanno occupato giornali e televisioni come nient'altro. Un uomo certamente di rara forza e determinazione. Con lui tutto era totalizzante ed eccessivo in vita e lo è anche nel lutto per la sua scomparsa". Congelate le votazioni alla Camera e al Senato per ben 7 giorni, sospese le agende dei ministri, rinviata l'attività di alcuni organismi di garanzia: mai successo prima in questo modo: "Un eccesso, appunto, una cosa fuori luogo. Nessuna discussione sul fatto che siamo di fronte alla morte di una figura che ha dominato anche la scena politica più a lungo di chiunque altro, ma il Parlamento, a parte naturalmente il giorno del funerale, non aveva alcuna ragione di sospendere i propri lavori. Del resto, anche a Mediaset si lavora e si va in onda". (segue) (Res)