Berlusconi: Bonino, eccessivo bloccare i lavori del Parlamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova ha svolto un ruolo di grande rilievo nella risposta collettiva alla pandemia" Benedetto Della Vedova

sottosegretario agli Esteri

21 luglio 2021

- È lutto nazionale: "Meloni lo ha voluto, una cosa che io sappia mai decisa per la morte di ex presidenti del Consiglio che non fossero stati poi anche presidenti della Repubblica, come Giovanni Leone e Carlo Azeglio Ciampi. Non voglio polemizzare, ma potevano essere sufficienti i funerali di Stato". Bonino non andrà ai funerali di Berlusconi: "No, non andrò per ragioni fisiche. A causa di un incidente sono costretta all'immobilità. Per +Europa ci sarà Benedetto Della Vedova". È stata indicata da Berlusconi come commissaria Ue: "Certamente ricordo con gratitudine quella scelta di Berlusconi di indicare proprio me, insieme a Mario Monti, come commissaria europea, incarico che ho poi cercato di ricoprire al meglio per il bene della Ue e dell'Italia. Aggiungo solo che in quell'occasione fu decisiva l'energia politica e personale di Marco Pannella, affinché Berlusconi prendesse infine quella decisione. Devo dire che poi la rivendicò più volte". Commozione e cordoglio nazionale, ma è anche il modo con cui la destra celebra sé stessa: "Berlusconi è stato l'artefice e il protagonista assoluto del centrodestra, che è nato promettendo la rivoluzione liberale, purtroppo solo a parole. Oggi siamo alla egemonia della destra sovranista, di liberale non c'è più nemmeno il racconto. Meloni e Salvini celebrano Berlusconi con questa enfasi pensando di ereditare il consenso che era rimasto a Berlusconi e dando un messaggio di continuità". (segue) (Res)