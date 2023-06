Berlusconi: Bonino, eccessivo bloccare i lavori del Parlamento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Un'informazione libera e di qualità come quella di Agenzia Nova è un bene pubblico, che attiene alla libertà dei cittadini, ed è nostro compito alimentarla e tutelarla" Benedetto Della Vedova

sottosegretario agli Esteri

21 luglio 2021

- "In Italia - aggiunge - siamo abituati ad essere indulgenti con chi se ne va, ma la quantità di commenti e notizie di queste ore è abbastanza impressionante". Unica eccezione al lutto: il Cdm domani varerà la riforma della giustizia di Nordio, definita 'un omaggio' all'ex premier. "Berlusconi parlava sempre di riformare la giustizia in chiave liberale, penso alla separazione delle carriere, ma poi anche quando aveva la maggioranza più solida pensava ad altro. Vedremo esattamente cosa ci sarà, ad esempio su carcerazione preventiva e intercettazioni. Intanto, pero, +Europa in Parlamento con Magie Della Vedova è impegnata a contrastare misure che sono l'antitesi del garantismo". "Penso a suo tempo alla norma contro i rave - conclude Bonino - e oggi all'introduzione del reato universale per gli italiani e le italiane che pratichino la gravidanza per altri in Paesi dove è legale. Qualunque cosa si pensi sulla Gpa si tratta di un abominio giuridico". (Res)