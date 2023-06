Siria: Turchia colpisce postazione russa, scontri tra Forze democratiche e Stato islamico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre militari delle Forze armate governative della Siria sono rimasti uccisi ieri nel corso di un bombardamento dell’artiglieria turca in prossimità del villaggio di Aqiba, a nord di Aleppo. Lo ha riferito l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una fitta rete di contatti sul campo, precisando che la regione colpita è controllata in modo congiunto dalle Sdf e dalle Forze armate di Damasco. Contestualmente, ieri, sempre a nord di Aleppo, un drone dell’aviazione militare turca ha colpito una base russa nel villaggio di Al Wahshiya, dove non sono state segnalate vittime. Intanto, ieri, in un comunicato stampa diffuso dall’emittente radiotelevisiva curda “Rudaw”, le Sdf hanno annunciato lo smantellamento, nella campagna meridionale di Hasakah, di una cellula dell’organizzazione terroristica dello Stato islamico (Is) che si occupava del trasferimento illegale di miliziani dal territorio iracheno alle regioni del nord della Siria sotto il controllo turco. Nel corso dell’operazione, un combattente dell’Is è rimasto ucciso e altri due sono stati arrestati. Nello stesso comunicato si legge che l’operazione è stata effettuata dopo “una raccolta di informazioni dettagliate sui movimenti della cellula dell’Is” e dopo averne seguito le attività. (Res)