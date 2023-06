Ue: presidenza svedese accoglie con favore nomina Di Maio a inviato speciale nel Golfo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- La presidenza svedese di turno del Consiglio europeo ha “accolto con favore” la nomina di Luigi Di Maio a primo rappresentante speciale dell'Unione europea per la regione del Golfo. Questa mattina, come riferito dal Rappresentante permanente della Svezia presso il Comitato per la pace e la sicurezza (Psc) dell'Unione europea, Mikael Lindvall, questa mattina Di Maio avuto un primo incontro con il Psc. "Ampio sostegno è stato espresso da tutti gli Stati membri per l'importante lavoro che ci attende nel rafforzamento delle relazioni tra l'Ue e gli Stati della regione del Golfo", si legge sul profilo Twitter di Lindvall. (Beb)