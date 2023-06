Germania: il governo presenta la Strategia di sicurezza nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo tedesco approva oggi la Strategia di sicurezza nazionale, la prima nella storia della Germania. Nel giorno del suo compleanno, il cancelliere Olaf Scholz illustrerà il documento durante una conferenza stampa a Berlino con i ministri Annalena Baerbock (Esteri), Boris Pistorius (Difesa), Nancy Faeser (Interno) e Christianr Lindner (Finanze). Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, la strategia riflette la “svolta epocale” iniziata per la Germania con lo scoppio della guerra mossa dalla Russia contro l'Ucraina. Il concetto di base è la “sicurezza integrata”, ossia che la sicurezza nazionale non dipende esclusivamente dalla “capacità di respingere attacchi militari con la forza armata”. Si tratta, invece, di “armare la Germania in tutti i settori contro ogni minaccia alla sua sicurezza e prosperità”. In tale prospettiva, la Strategia di sicurezza nazionale si basa su tre pilastri: difesa, resilienza e sostenibilità. Per Nils Schmid, deputato del Partito socialdemocratico tedesco (Spd) al Bundestag, ciò significa che la guerra della Russia contro l'Ucraina e le “tendenze autocratiche in altre parti del mondo” hanno richiesto alla Germania di assumere “una posizione più robusta verso l'esterno”. Le minacce provenienti da altri Paesi non possono più essere contrastate soltanto con la politica estera, ma devono essere respinte anche con quella interna. Secondo Faeser, le minacce attuali e le risposte per proteggere la Germania sono descritte “molto chiaramente” nella Strategia di sicurezza nazionale. Per quanto riguarda i pericoli si va da terrorismo ed estremismo agli attacchi contro le infrastrutture critiche, dalle incursioni informatiche allo spionaggio, dalla disinformazione ai disastri naturali e alle conseguenze della crisi del clima. (segue) (Geb)