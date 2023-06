Germania: il governo presenta la Strategia di sicurezza nazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come evidenzia “Handelsblatt”, la Strategia è stata tenuta sotto la massima segretezza e sarà resa pubblica soltanto dopo la conferenza stampa di Scholz con i suoi ministri. Tuttavia, sono trapelate alcune indicazioni sui contenuti. Per esempio, i ripetuti avvertimenti che il governo federale ha rivolto alle imprese date le dipendenze dell'economia tedesca. Per fare fronte a tale rischio, l'esecutivo ha esortato le aziende ad aumentare la diversificazione delle catene di fornitura. L'obiettivo è ampliare i mercati di approvvigionamento tanto da evitare “pericolose dipendenze dai singoli Paesi”. Inoltre, Faeser ha dichiarato che, nella Strategia di sicurezza nazionale vi saranno “nuove basi giuridiche”per garantire una “reazione rapida di tutto lo Stato”contro gli attacchi informatici. Il piano è modificare la Costituzione tedesca la fine di rendere l'Ufficio federale per la sicurezza informatica (Bsi) un Ufficio centrale. In tal modo, il governo rafforzerà poteri nella difesa cibernetica. A oggi, la competenza nel settore è dei Laender, con il Bsi che svolge essenzialmente compiti di coordinamento. La ministra dell'Interno vuole poi modificare la Costituzione anche per far sì che l'Ufficio federale di polizia criminale (Bka) possa scongiurare le incursioni degli hacker con una “difesa informatica attiva”. (segue) (Geb)