Germania: il governo presenta la Strategia di sicurezza nazionale (3)

La Strategia di sicurezza nazionale dovrebbe, inoltre, contenere l'impegno del governo federale ad aumentare le spese militari al 2 per cento del Pil, come previsto dall'obiettivo stabilito dalla Nato nel 2014 con scadenza nel 2024. Dovrebbero, invece, mancare nel documento informazioni sugli stanziamenti non militari, come quelli per la cooperazione e lo sviluppo. L'attenzione pare quindi concentrata sul fronte interno, economico e delle Forze armate, con poco spazio per la politica estera. È qui che si apre la lacuna più evidente: la mancata inclusione nella Strategia dell'istituzione del Consiglio di sicurezza nazionale. Su questo organo si sono concentrati i contrasti nella maggioranza che sostiene Scholz da cui deriva il notevole ritardo nella presentazione del documento Nell'accordo su cui hanno costituito il governo, Spd, Verdi e Partito liberaldemocratico (Fdp) si erano impegnati a rendere pubblica la Strategia di sicurezza nazionale entro un anno dall'entrata in carica dell'esecutivo (8 dicembre 2021). Tuttavia, questa scadenza è stata ripetutamente rinviata, soprattutto a causa delle divergenze sui contenuti della Strategia emerse tra la Cancelleria e il ministero degli Esteri, nonché tra i partiti di maggioranza. In particolare, lo scontro si è consumato tra l'ufficio del socialdemocratico Scholz e il dicastero al cui vertice vi è Baerbock, esponente degli ecologisti. Le polemiche hanno portato a cancellare il cardine della Strategia, ossia il Consiglio di sicurezza nazionale.