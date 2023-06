Germania: il governo presenta la Strategia di sicurezza nazionale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre la Cancelleria puntava a porre tale organo alle proprie dirette dipendenze, per il ministero degli Esteri l’istituzione avrebbe dovuto essere indipendente. L’obiettivo era limitare la crescente influenza della Cancelleria nella determinazione e conduzione della politica estera della Germania. Inoltre, Scholz e Baerbock non sono riusciti a trovare un accordo su composizione e vertice del Consiglio di sicurezza nazionale. Pertanto, l’intero progetto è stato accantonato. Gli Esteri non intendevano cedere ulteriori poteri alla Cancelleria che, a sua volta, era contraria a subordinare al dicastero un organo esecutivo. Scholz e Baerbock sono stati poi divisi dall’inserimento nella Strategia per la sicurezza nazionale dell’aumento delle spese per la difesa al 2 per cento del Pil. Tale incremento è parte del documento, ma non vi sarebbe il collegamento con la parallela crescita degli stanziamenti per gli Esteri e la cooperazione allo sviluppo richiesto da Baerbock. (segue) (Geb)