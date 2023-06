Germania: indagato combattente per la Russia in Ucraina, è il primo caso da inizio guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Procura generale federale (Gba) sta indagando su un cittadino tedesco sospettato di aver combattuto per la Russia in Ucraina. Come riferisce l'emittente televisiva “Ard”, è il primo caso del genere in Germania dall'inizio della guerra nell'ex repubblica sovietica. Nato 41 anni fa in Ucraina, il sospettato si è poi trasferito a Francoforte sul Meno, dove ha vissuto. Nel 2015, l'uomo è tornato nel proprio Paese di origine per combattere nelle milizie filo-russe nel Donbass. Dall'inizio della guerra mossa dalla Russia contro l'Ucraina, questa militanza sarebbe continuata, con l'indagato che avrebbe preso parte anche alla battaglia di Mariupol. Nell'ottobre del 2022, il cittadino tedesco è stato catturato dalle forze ucraine e poi rilasciato in uno scambio di prigionieri con la Russia. Durante la detenzione, l'indagato è stato intervistato dai mezzi di informazione tedeschi e ha ricevuto visite di diplomatici della Germania. A gennaio scorso, il combattente è stato trasferito a Mosca. Nel 2022, la procura di Francoforte ha aperto un fascicolo sull'uomo. La documentazione è stata successivamente acquisita dal Gba, che ora sta indagando per preparazione di attentato terroristico. Secondo quanto riferito da “Ard”, in una chat con un contatto, l'indagato ha affermato di voler tornare nel Donbass. In precedenza, “un'associazione vicina” ad Alternativa per la Germania (AfD) e “un deputato” del partito nazionalconservatore al Bundestag avevano chiesto al commissario per i Diritti umani russo, Tatiana Moskalkova, di portare il combattente a Mosca. Il trasferimento doveva avvenire con uno scambio di prigionieri tra la Russia e l'Ucraina. L'uomo temeva, infatti, procedimenti penali a proprio carico in Germania. Dato che ha partecipato alla battaglia di Mariupol, il miliziano potrebbe essere indagato anche per crimini di guerra, se venisse dimostrato che li ha commessi. (segue) (Geb)