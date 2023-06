Germania: indagato combattente per la Russia in Ucraina, è il primo caso da inizio guerra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi anni, in Germania sono state emesse condanne contro combattenti filo-russi attivi in Ucraina a seguito dell'annessione illegale della Crimea da parte della Russia. Nel 2019, il tribunale di Monaco ha condannato a una pena di due anni e tre mesi di reclusione un tedesco-russo per aver combattuto nel Donbass con una milizia di San Pietroburgo. Nello stesso anno, un tedesco nato in Kirghizistan è stato condannato dal tribunale di Dortmund a due anni di carcere con il beneficio della condizionale per essersi arruolato in una milizia dell'autoproclamata repubblica popolare di Donetsk., militandovi tra il 2014 e il 2016. Tuttavia, non è stato possibile dimostrare che l'uomo abbia preso parte a operazioni di combattimento. Da tempo su posizioni filo-russe, Afd è classificata come sospetta organizzazione estremista di destra dall'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), l'agenzia di intelligence interna della Germania. (Geb)