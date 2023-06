Berlusconi: Renzi, nulla sarà più come prima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È il giorno dopo la morte di Silvio Berlusconi e il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, in una intervista a "Quotidiano Nazionale" spiega cosa succederà nella politica italiana: "Mi sembra che sia davvero tutto prematuro, Berlusconi ha avuto intorno da sempre tanti sciacalli in vita, mi rifiuto di pensare che questo sia il tempo degli avvoltoi. Ci sarà tempo per riflettere sul futuro della politica italiana. Quel che è certo è che Berlusconi ha monopolizzato il dibattito per qualche decennio. Ovvio che nulla sarà più come prima". Quanto aI cosiddetto centro, "in solitaria è credibile se è alternativo sia a Meloni sia a Schlein. E le Europee sono una occasione perché si vota con il proporzionale. Diverso è il ragionamento su quanto Meloni possa cercare uno spostamento verso l'area moderata, che sul piano europeo rafforzerebbe la credibilità della premier. Non credo però che Meloni abbia voglia di fare questa scelta. Non adesso, almeno". In merito, invece, agli errori della sinistra nei confronti di Berlusconi, l'ex premier è molto chiaro: "Pensare di sconfiggerlo mostrificandolo agli occhi della gente. Dipingendolo come un criminale, aggredendolo sul piano personale, contestandone i comportamenti privati anziché sconfiggerlo sulle idee. Molti dicono che Berlusconi è stato un populista ante litteram e forse è vero. Ma ha vinto anche perché davanti ha trovato tanti giustizialisti ante litteram". (segue) (Res)