Berlusconi: Renzi, nulla sarà più come prima (2)

21 luglio 2021

- "Sono orgoglioso - continua - di aver provato a far politica non contro Berlusconi - come faceva quasi tutta la sinistra - ma per le nostre idee. E ho il dovere di continuare a farlo in positivo. Credo che questa sia la caratteristica che più ha contribuito a creare un buon rapporto personale con Berlusconi: lui sapeva che io lo avversavo su molte scelte, ma non l'ho mai odiato. Tanto che quando abbiamo rotto sul Patto del Nazareno non è mai venuto meno il rapporto di rispetto e di stima. Anzi, come diceva lui alla fine: di affetto e amicizia". Anche Berlusconi però ha commesso errori: "Diceva spesso che il suo unico errore era stato quello di non aver preso la maggioranza assoluta del Paese. Ma in realtà in questo era autoassolutorio. Il vero errore di Berlusconi, tuttavia, non è stato in quello che ha fatto, ma in quello che non ha fatto. Non ha fatto la riforma del fisco, della giustizia, del lavoro". "Lui - continua - era stato eletto per una grande rivoluzione liberale. E mentre è stato uno straordinario innovatore nel mondo della tv, del calcio, dell'edilizia, dei partiti, quando si è trovato davanti alla prova del governo non è riuscito a portare la sua carica rivoluzionaria. Avesse combattuto contro i burocrati di Palazzo Chigi quanto ha combattuto contro i comunisti in campagna elettorale avrebbe davvero cambiato l'Italia". (segue) (Res)