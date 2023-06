Russia: parlamentare propone alla Duma di introdurre premio Berlusconi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vitalij Milonov, parlamentare della Duma di Stato (camera bassa del Parlamento russo) ha suggerito di introdurre un premio internazionale a nome dell'ex presidente del Consiglio dei ministri italiano Silvio Berlusconi. Come ha spiegato lo stesso Milonov all'agenzia di stampa "Moskva", il premio dovrebbe essere assegnato alle figure politiche che si sono distinte per la loro "posizione onesta". "Istituire un premio internazionale per i giovani politici, per i politici di tutto il mondo per una posizione intransigente ed onesta. Dobbiamo assegnarlo a quei giovani politici che non hanno paura di esprimere le loro convinzioni e non si piegano sotto la tendenza generale", ha suggerito Milonov. Il funzionario ha suggerito inoltre di commemorare la memoria dell'ex presidente del Consiglio dei ministri italiano nelle istituzioni educative in cui vengono insegnate le relazioni internazionali. Milonov ha anche sottolineato che Silvio Berlusconi è stato "un politico brillante" che ha sempre avuto "la sua opinione indipendente". Il parlamentare ha anche elogiato Berlusconi per "non aver sofferto di questa agenda antirussa" adottata dalle "figure politiche italiane di oggi". (Rum)