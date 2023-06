Berlusconi: Foti (Fd’I), gli oppositori hanno trovato in lui mastice per unirsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Tutti parlano di eredità di Silvio Berlusconi, sarebbe tuttavia meglio parlare di insegnamento: il centrodestra vince e governa quando è unito”. Lo ha dichiarato Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera in un’intervista a MF- Milano Finanza. “Quando 30 anni fa il Cavaliere si schierò a favore di Gianfranco Fini nel ballottaggio per il comune di Roma contro Francesco Rutelli candidato del centrosinistra – ha proseguito – non si trattò, come molti dicono, dello sdoganamento della destra. Berlusconi indicò che bisognava saper essere alternativi alla sinistra. Quando poi si accorse che il fronte moderato non riusciva a trovare l'indispensabile sintesi per la vittoria, scese in campo in prima persona”. “Sono in molti a preoccuparsi di cosa accadrà nel centrodestra, ma ritengo che occorra guardare più ai suoi oppositori che hanno trovato nella lotta contro di lui il mastice per presentarsi uniti", ha concluso Foti. (Rin)