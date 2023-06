Arabia Saudita: continua impegno diplomatico per fermare il conflitto in Sudan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Arabia Saudita porta avanti il suo impegno diplomatico insieme agli Stati Uniti per porre fine al conflitto in Sudan, favorendo una conciliazione tra le Forze armate sudanesi (Saf) e le Forze di supporto rapido (Rsf). Lo si apprende dall’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”, ricordando che gli scontri sono ripresi dopo la scadenza, lo scorso 11 giugno, dei dieci giorni di tregua precedentemente concordati. Riad, inoltre, il prossimo 19 giugno, presiederà con il Qatar, l’Egitto, la Germania e gli Usa una conferenza internazionale per far fronte alla crisi umanitaria in Sudan. Intanto, lo scorso 12 giugno a Gibuti, il cosiddetto “Quartetto”, costituito da Kenya, Somalia, Etiopia e Sud Sudan e guidato da Nairobi, ha lanciato un’alternativa negoziale a quella condotta da Arabia Saudita e Stati Uniti a Gedda. Il presidente del Kenya, William Ruto, aveva rivelato i tre punti concordati. Anzitutto, il Quartetto proporrà un incontro diretto tra i due generali coinvolti nel conflitto in Sudan, il capo Saf e presidente del Consiglio sovrano Abdel Fattah al Burhan e il comandante delle Rsf, Mohamed Hamdan “Hemeti” Dagalo. “Il Kenya si impegna a far incontrare le due parti per trovare una soluzione duratura” al conflitto, aveva detto Ruto, aggiungendo che il secondo punto del programma prevede un incontro, nelle prossime settimane, tra i Paesi del Quartetto, per delineare una strategia e “avviare in Sudan il processo di un dialogo nazionale inclusivo”. Il terzo e ultimo punto prevede infine la creazione di un corridoio umanitario per consentire la distribuzione degli aiuti alla popolazione. (Res)