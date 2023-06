Regno Unito: Johnson consegna lettera per indagini su scandalo Partygate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex primo ministro del Regno Unito Boris Johnson ha consegnato ieri una lettera alla commissione che indaga sulle sue dichiarazioni al Parlamento relative allo scandalo "Partygate", le feste avvenute a Downing Street durante la fase più acuta della pandemia di Covid-19. Nello specifico, il quotidiano "The Times" riferisce che l'ex primo ministro ha inviato una lettera contenente "ulteriori rimostranze" alla commissione lunedì alle 23:57, pochi giorni dopo aver formalmente rassegnato le dimissioni da deputato per protestare contro le conclusioni dell'indagine. Al momento non è stata fornita alcuna informazione dal comitato dei privilegi sulle argomentazioni avanzate dai rappresentanti legali di Johnson, ma un portavoce ha affermato che la commissione "se ne sta occupando e riferirà prontamente". Tale lettera ha ritardato la pubblicazione del rapporto della commissione, inizialmente previsto per oggi. (Rel)