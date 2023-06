Francia: fonti stampa, età minima per prendere la patente abbassata a 17 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo francese prevede di abbassare a 17 anni l'età minima per ottenere la patente di guida. Lo rivela in anteprima l'emittente radiotelevisiva "France info", spiegando che la misura dovrebbe essere annunciata la prossima settimana dalla premier Elisabeth Borne. Secondo una fonte, sono in corso le ultime perizie giuridiche prima del via libera dell'esecutivo. In alcuni Paesi europei già è possibile prendere la patente a 17 anni, come ad esempio in Irlanda o in Slovacchia. (Frp)