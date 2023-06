Migranti: guardia costiera greca salva 80 persone al largo delle coste del Peloponneso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ottanta migranti sono stati salvati in mare questa mattina dalla Guardia costiera greca dopo che l’imbarcazione che li stava trasportando si è capovolta al largo del Peloponneso, nel sud ovest del Paese. "Dalle prime ore di mercoledì mattina, è in corso un'ampia operazione di salvataggio al largo di Pylos quando un peschereccio si è capovolto con un gran numero di migranti a bordo", si legge in una nota della guardia costiera. Secondo quanto riportato, i migranti salvati saranno trasferiti a Kalamata, un porto nel sud del Peloponneso. L’imbarcazione è affondata in acque internazionali, a 47 miglia nautiche da Pylos nel Mar Ionio. All'operazione di soccorso hanno preso parte, oltre alle motovedette della polizia portuale, una fregata della marina greca, un aereo e un elicottero dell'aeronautica militare e sei imbarcazioni che stavano navigando nella zona. Secondo le prime informazioni delle autorità, il barcone di migranti era salpato dalla Libia alla volta dell'Italia. (Gra)