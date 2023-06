Russia: Medvedev, distruggere cavi comunicazioni Occidentali in risposta a sabotaggio Nord Stream

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha tutto il diritto di distruggere i cavi di comunicazione dei Paesi occidentali disposti sul fondo dell'oceano in risposta ai sabotaggi dei gasdotti Nord Stream. Lo ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitrij Medvedev. "Se procediamo dalla comprovata complicità dei Paesi occidentali nel sabotaggio dei gasdotti Nord Stream, allora non abbiamo più restrizioni, nemmeno morali, per astenerci dal distruggere le comunicazioni via cavo dei nostri nemici, poste lungo il fondo dell'oceano", ha scritto il funzionario sul proprio canale Telegram. (Rum)