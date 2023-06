Giappone: premier Kishida non esclude possibilità elezioni anticipate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, ha commentato le insistenti indiscrezioni di stampa in merito a un possibile ritorno anticipato alle urne, affermando che deciderà quando sciogliere la Camera dei rappresentanti - la Camera bassa della Dieta - sulla base di "varie circostanze". La Costituzione giapponese attribuisce al primo ministro l'autorità di sciogliere la Camera bassa, e diversi analisti politici hanno ipotizzato che il premier possa procedere in tal senso entro la fine dell'attuale sessione parlamentare, il 21 giugno. Kishida non ha espressamente escluso tale possibilità, pur ribadendo, come più volte negli ultimi mesi, che il suo governo intende "far fronte alle sfide rimandate" sino a questo momento. Alla fine del mese scorso, il premier aveva dichiarato che non stava valutando lo scioglimento della Camera bassa "per il momento". Tuttavia, il capo del governo potrebbe ricredersi alla luce della recente ripresa del tasso di fiducia attribuito dai sondaggi all'esecutivo. (Git)