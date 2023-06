Corea del Sud: tasso di disoccupazione tocca minimi record a maggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale della Corea del Sud ha registrato ad aprile una contrazione dell'1,4 per cento su base mensile, la più sostenuta da un anno a questa parte. Il dato interrompe una serie positiva di due mesi. La produzione di automobili è aumentata del 16,6 per cento su base annua, mentre quella dei semiconduttori, voce primaria dell'industria coreana, è calata del 20,2 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La produzione del settore dei servizi ha registrato una contrazione dello 0,3 per cento su base mensile. (segue) (Git)