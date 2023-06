Cina: rapporto Henley & Partners, prosegue l'esodo dei milionari dal Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina continuerà ad assistere all'esodo dei suoi milionari per l'intera durata di quest'anno, secondo un nuovo rapporto curato dalla società di consulenza per la mobilità del capitale Henley & Partners ripreso dal quotidiano "Nikkei". La società stima che ben 13.500 individui con un patrimonio netto superiore a un milione di dollari lasceranno la Cina nel corso del 2023, confermando una tendenza in atto da un decennio. Il rapporto, intitolato "Henley Private Wealth Migration Report", stima che in Cina risiedano ad oggi circa 823.800 milionari, e avverte che la loro progressiva emigrazione rischia di aggravare il rallentamento dell'economia cinese. Secondo Andrew Amoils, ricercatore capo di New World Wealth, "la crescita generale della ricchezza in Cina è rallentata negli ultimi anni", e dal 2017 l'aumento del numero di milionari nel Paese è stato "insignificante": ciò significa, secondo il ricercatore, che "il recente deflusso potrebbe essere più dannoso (per l'economia cinese) rispetto al passato". Secondo Henley & Partners, quest'anno migreranno a livello mondiale circa 122mila individui facoltosi, superando il record storico registrato nel 2019. La società ha registrato un boom di richieste di consulenza da clienti dell'Asia Orientale all'inizio di quest'anno, dopo la revoca delle restrizioni pandemiche alla mobilità in Paesi come la Cina. (Git)