Siria: militare ferito e danni materiali in presunto attacco israeliano vicino Damasco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un militare delle Forze armate governative della Siria è rimasto gravemente ferito in un attacco missilistico attribuito alle Forze di difesa israeliane (Idf) nella campagna di Damasco. Lo ha riferito l’agenzia di stampa statale siriana “Sana”. L’attacco, sferrato attorno all’una di questa notte, ha causato diversi danni materiali. La difesa aerea siriana, ha abbattuto la maggior parte dei missili. Secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una fitta rete di contatti sul campo, “esplosioni violente si sono registrate nella capitale Damasco e nei dintorni, dopo la mezzanotte tra martedì e mercoledì, a causa di un nuovo attacco israeliano in territorio siriano”. I bombardamenti, continua Sohr, “hanno colpito un’area in prossimità dell’aeroporto internazionale di Damasco e il quartiere di Al Kiswah, a sud-ovest della città”. Nell’attacco sono stati distrutti “depositi appartenenti alle milizie iraniane”, nella cui zona la popolazione ha visto scoppiare incendi. “I bombardamenti hanno causato diversi feriti, di cui un militare delle Forze armate governative”, mentre circolano informazioni sulla “morte di alcuni miliziani”. Secondo Sohr, dunque, la contraerea di Damasco non è riuscita ad abbattere i missili, in quello che sarebbe il 18mo attacco israeliano in territorio siriano dall’inizio del 2023, il 14mo sferrato mediante l’aviazione (gli altri quattro sono stati condotti dalle Forze di terra). Nel corso di questi attacchi, aggiunge Sohr, sono morte 48 persone, di cui 18 militari delle Forze armate governative siriane, 18 miliziani di nazionalità non siriana e 4 di nazionalità siriana appartenenti a formazioni filo-iraniane, cinque uomini della milizia del Corpo delle guardie della Rivoluzione iraniana (Irgc), tre combattenti del movimento sciita libanese Hezbollah e due civili. Nel corso di questi attacchi, inoltre, 37 persone sono rimaste ferite. (Res)