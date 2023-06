Yemen: Consiglio politico supremo di Sanaa prolunga il mandato del presidente di tre anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio politico supremo dello Yemen, con sede nella capitale Sanaa e controllato dal movimento sciita degli Houthi, ha prolungato ieri il mandato del presidente, Mahdi al Mashat, e del suo vice, Sadiq Amin Abu Ras, di altri tre anni. Lo ha reso noto lo stesso Consiglio in un messaggio diffuso via Twitter, citato dal quotidiano panarabo con sede a Beirut “Al Mayadeen”, vicino al movimento sciita libanese Hezbollah. Mashat, membro del Consiglio politico supremo dal 16 maggio 2017 e presidente dello Yemen dal 19 aprile 2018 (dopo la morte del suo predecessore, Saleh al Sammad), ha definito l’unità la principale priorità del Paese. Gli hanno fatto eco i membri del Consiglio, che ha auspicato “una pace giusta e onorevole” per lo Yemen, dichiarandosi pronti a “difenderne la sovranità, l’indipendenza e le potenzialità”. L’organismo ha quindi puntato il dito contro “l’aggressione statunitense e saudita”, cui, ha aggiunto, il popolo ha saputo reagire “con fermezza e sacrificio”. Lo Yemen, ha assicurato l’organismo al governo a Sanaa, “non farà concessioni né ammetterà negoziati sulla piena sovranità sul suo territorio e non accetterà che l’aggressione continui”. (Res)