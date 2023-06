Giappone: governo adotta primo piano per la sicurezza dello spazio esterno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il documento è il primo nel suo genere adottato dal Giappone, e farà da riferimento per l'adozione di misure valide per il prossimo decennio: si tratta di un ulteriore tassello aggiunto alle nuove linee guida per la sicurezza nazionale e la difesa che il governo giapponese ha adottato alla fine dello scorso anno, e che hanno formalizzato l'avvio di un rapido processo di riarmo da parte della terza potenza mondiale. Uno degli obiettivi definiti dal governo, che secondo la stampa giapponese potrebbe incorrere in resistenze da parte dell'opposizione parlamentare, è l'accelerazione dell'integrazione tra la difesa e i settori civili del Paese. (Git)