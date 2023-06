Usa-Cina: Blinken a colloquio con ministro degli Esteri Qin Gang

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha avuto un colloquio telefonico con il consigliere di Stato e ministro degli Esteri della Cina, Qin Gang. Lo riferisce tramite una nota il dipartimento di Stato Usa. Blinken ha sottolineato l'importanza di mantenere aperte le linee di comunicazione per gestire responsabilmente le relazioni bilaterali ed evitare errori di calcoli e conflitti. I due funzionari hanno discusso inoltre una serie di questioni bilaterali e globali, e il segretario ha ribadito la volontà degli Stati Uniti di ricorrere al confronto diplomatico in aree di comune interesse e di potenziale cooperazione. (segue) (Was)