Usa-Cina: Blinken a colloquio con ministro degli Esteri Qin Gang (2)

- Il segretario di Stato Usa Antony Blinken si recherà in visita ufficiale in Cina a partire da domenica 18 giugno. Lo hanno confermato fonti del dipartimento di Stato nel fine settimana, confermando così le indiscrezioni circolate sulla stampa Usa la scorsa settimana. Blinken aveva annullato una visita in Cina all'inizio di quest'anno a causa della vicenda dei presunti palloni spia cinesi che avevano sorvolato il territorio Usa. Il dipartimento di Stato non ha ancora fornito informazioni in merito al viaggio, che sarebbe il primo da parte di un funzionario statunitense di livello ministeriale in Cina dall'inizio dell'amministrazione Biden, nel 2021. L'ultima visita in Cina di un segretario di Stato Usa è stata intrapresa da Mike Pompeo nel 2018. (Was)