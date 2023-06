Kuwait: principe ereditario nomina primo ministro incaricato di formare nuovo governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principe ereditario del Kuwait, Mishal al Ahmad al Jaber al Sabah, ha emesso ieri un decreto con il quale ha rinominato primo ministro Ahmed Nawaf al Ahmad al Sabah, incaricandolo di formare una nuova squadra di governo. Lo ha riferito l’agenzia di stampa kuwaitiana “Kuna”. La nomina è avvenuta dopo gli incontri di ieri, previsti dalla Costituzione, tra il principe ereditario e gli ex primi ministri del precedenti governi. L’11 giugno, inoltre, Mishal al Ahmad aveva ricevuto gli ex presidenti del Parlamento, che il 12 e il 13 giugno si era riunito per due volte in via informale, dopo le elezioni parlamentari del 6 giugno. Il primo ministro, dunque, ha tempo fino alla sessione ufficiale inaugurale del Parlamento, fissata per il prossimo 20 giugno. Durante questa seduta, si prevede l’approvazione di quattro leggi prima della pausa estiva. Di queste, la prima dovrebbe riguardare la nomina di una commissione elettorale indipendente, la seconda dovrebbe emendarne una precedente sulla Corte costituzionale, togliendo ad essa la facoltà di annullare le elezioni. La terza legge, invece, dovrebbe regolare le politiche abitative, mentre la quarta dovrebbe stabilire il funzionamento dell’assicurazione sanitaria per le casalinghe. (Res)