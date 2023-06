Usa: incriminazione Trump, Biden sceglie di evitare commenti pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha deciso di non commentare pubblicamente l'incriminazione del suo predecessore e principale avversario alle elezioni presidenziali 2024, Donald Trump. Lo scrive "Politico", aggiungendo che Biden ha "ordinato esplicitamente" alla direzione nazionale del Partito democratico e alla sua campagna elettorale di fare altrettanto. Trump, su cui pendono 37 capi d'imputazione federali per i documenti presidenziali riservati sequestrati dal Federal Bureau of Investigation (Fbi) nella sua residenza di Mar-a-lago, ha accusato ieri proprio Biden di aver fatto ricorso al dipartimento di Giustizia per eliminare il suo principale avversario politico. Più che dai Democratici e da Biden, però, Trump è stato oggetto di dure critiche e prese di distanze da diversi esponenti del Partito repubblicano, inclusi ex esponenti di primo piano della sua amministrazione, come l'ex vicepresidente Mike Pence e l'ex segretario di Stato Mike Pompeo. "Politico" ricorda che Biden si è impegnato all'inizio del suo mandato presidenziale a non discutere le indagini del dipartimento di Stato, in particolare quelle a carico dell'ex presidente. (Was)