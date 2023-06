Cambogia: premier Hun Sen, non esercitare diritto di voto comporterà l'ineleggibilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio costituzionale della Cambogia ha respinto alla fine di maggio un ricorso presentato dal Partito della luce di candela, principale forza di opposizione del Paese, contro l'esclusione dalle prossime elezioni parlamentari. Il Comitato elettorale nazionale della Cambogia ha annunciato il 15 maggio d'aver vietato al Partito della luce di candela la partecipazione alle prossime elezioni. Secondo la commissione, il partito non ha presentato entro i termini previsti la documentazione necessaria a prendere parte all'elezione. Altre 18 sigle politiche si sono registrate in vista del voto, ma nessuna è ritenuta un avversario credibile del partito di governo del premier Hun Sen. Il Partito della luce di candela, co-fondato negli anni Novanta dal leader di opposizione ed ex ministro delle Finanze Sam Rainsy, ha ripreso l'attività politica a ottobre 2021, dopo essere rimasto inattivo per quasi un decennio. (segue) (Fim)