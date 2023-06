Cambogia: premier Hun Sen, non esercitare diritto di voto comporterà l'ineleggibilità (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro cambogiano starebbe accelerando frattanto i preparativi per lo storico trasferimento dei poteri al figlio maggiore, Hun Manet, dopo quasi 40 anni alla guida del Paese. Lo ha scritto il quotidiano "Nikkei", secondo cui le precarie condizioni di salute del capo del governo ultra-70enne lo avrebbero convinto ad anticipare i tempi della successione, che potrebbe avvenire entro la fine di quest'anno e non entro il 2028, come ipotizzato nei mesi scorsi. Il 45enne Hun Manet, figlio maggiore di Hun Sen e comandante dell'Esercito reale cambogiano, ha annunciato il 24 aprile scorso la sospensione dei suoi doveri militari: secondo le anticipazioni riportate dal quotidiano, Hun Manet si candiderà tra le file del Partito popolare cambogiano (Cpp) alle elezioni parlamentari in programma in Cambogia a luglio; la sua elezione, ritenuta scontata, gli aprirebbe le porte alla carica di primo ministro. (Fim)