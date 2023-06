Medio Oriente: segretario generale Lega araba incontra coordinatore Onu per la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Lega araba, Ahmed Aboul-Gheit, ha avuto un incontro, ieri, al Cairo, con il coordinatore delle Nazioni Unite per la pace in Medio Oriente, Tor Wennesland, con il quale ha discusso degli ultimi sviluppi relativi alla questione palestinese. Lo ha riferito l’agenzia stampa palestinese “Wafa”. Aboul-Gheit ha espresso la sua preoccupazione per il declino dell’interesse internazionale riguardo la questione palestinese, malgrado le politiche repressive e di espansione degli insediamenti coloniali portate avanti dal governo dello Stato di Israele. Una linea che, secondo il segretario generale della Lega araba, mina il rilancio di un processo di pace fondato sulla soluzione dei due Stati. Per quest’ultima, infatti, Aboul-Gheit sottolinea la necessità di porre fine all’appropriazione da parte dei coloni israeliani di terreni appartenenti a cittadini palestinesi e alla costruzione di nuovi insediamenti israeliani, al fine di garantire la continuità territoriale di un eventuale futuro Stato di Palestina, nei confini stabiliti nel 1967 e con Gerusalemme est come capitale. Da parte sua Wennesland ha sottolineato che l’espansione coloniale israeliana complica la situazione, individuando come soluzione il rilancio del dialogo e il rafforzamento dell’Autorità nazionale palestinese. (Res)