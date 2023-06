Cina-Usa: ministro Esteri Qin a Blinken, basta ingerenze nei nostri affari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti dovrebbero rispettare gli interessi fondamentali della Cina, smettere di interferire nei suoi affari interni e cooperare per gestire efficacemente le divergenze. Lo ha detto il ministro degli Esteri cinese, Qin Gang, al termine di una conversazione telefonica avuta oggi con il segretario di Stato Usa, Antony Blinken. Qin ha osservato come le relazioni bilaterali abbiano incontrato “nuove difficoltà e sfide” dall’inizio dell’anno, ribadendo la posizione della Cina sulla questione taiwanese. “Gli Stati Uniti dovrebbero rispettare le preoccupazioni fondamentali della Cina, smettere di interferire nei suoi affari interni e di minare la sua sovranità, sicurezza e interessi di sviluppo in nome della competizione”. “Auspichiamo - ha aggiunto Qin - che gli Usa compiano azioni concrete per attuare il consenso raggiunto dai presidenti a Bali e i relativi impegni assunti dalla parte statunitense. Auspichiamo che Washington lavori con la Cina per gestire efficacemente le divergenze, promuovere scambi e cooperazione, ma anche la stabilità delle relazioni bilaterali e il loro ritorno sulla strada dello sviluppo sano e stabile”. (Cip)