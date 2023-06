Berlusconi: Silvestri (M5s), no a processi per chi non si piega a beatificazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "L'ipotesi che il Rettore di Siena, Tomaso Montanari, possa rischiare il carcere per aver deciso di non esporre la bandiera a mezz'asta nella giornata del lutto nazionale per la morte di Silvio Berlusconi, racconta quanto sia ormai difficile contrapporsi ad un processo di beatificazione mediatica che non accetta i più che legittimi distingui politici dal doveroso rispetto della persona". Lo ha dichiarato Francesco Silvestri, capogruppo del Movimento 5 stelle alla Camera. "Come Movimento 5 Stelle – ha proseguito – partecipiamo al dolore dei cari e della comunità politica di Silvio Berlusconi, ma consideriamo estremamente inopportuna l'istituzione di una giornata di lutto nazionale, così come la repressione di qualsiasi forma di dissenso”. (Rin)