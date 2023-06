Usa: portavoce Casa Bianca su violazioni Hatch Act, noi sempre coerenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca ha sempre fatto tutto il possibile per garantire il rispetto della legge, in maniera assolutamente coerente. Lo ha detto la portavoce della presidenza Usa, Karine Jean-Pierre, durante un briefing con la stampa. Le sue dichiarazioni sono arrivate in risposta alla domanda di un giornalista, dopo che l’agenzia federale preposta al monitoraggio sul rispetto delle linee guida e delle norme comportamentali da parte dei dipendenti federali, il cosiddetto Office of Special Counsel, ha fatto sapere nei giorni scorsi che la Jean-Pierre avrebbe violato la legge federale nota come Hatch Act, che impedisce ai dipendenti di organi esecutivi di essere coinvolti in attività politiche o sfruttare la propria carica per influenzare il processo elettorale. Le violazioni riguarderebbero le dichiarazioni della portavoce, che più volte ha fatto riferimento a candidati o esponenti del Partito repubblicano con l'acronimo “Maga”. La denominazione si riferisce alla frase “Make America great again”, resa celebre da Donald Trump durante la campagna elettorale per le presidenziali del 2016, e ai repubblicani conservatori che sostengono l’ex presidente. “Ci sono delle verifiche in corso, e per questo non credo sia il caso di commentare ulteriormente”, ha detto la portavoce della Casa Bianca. (Was)