Usa: morto Cormac McCarthy, l’autore de “La Strada” aveva 89 anni

- Lo scrittore statunitense Cormac McCarthy è morto oggi nella sua casa di Santa Fe, nel Nuovo Messico, all’età di 89 anni. La notizia è stata confermata dalla casa editrice Knopf, che è stata informata a sua volta dal figlio Jack. Lo scrittore e drammaturgo statunitense, vincitore del Premio Pulitzer nel 2007 per il romanzo “La Strada”, pubblicato un anno prima, era noto per lo stile cupo, crudo e angosciante delle sue opere, accompagnato da una grande attenzione per i dettagli e per i frequenti riferimenti culturali. In una rara intervista al “New York Times”, nel 1992, McCarthy affermò che “lo spargimento di sangue fa parte della vita: credo che l’idea che tutti possano vivere semplicemente e in armonia sia molto pericolosa”. Lo scrittore si è sempre tenuto relativamente lontano dai riflettori, concedendo solo poche interviste nella sua carriera. Le sue opere hanno comunque avuto risonanza globale: da “La Strada” a “Cavalli selvaggi”, fino a “Non è un Paese per vecchi”, da cui è stato tratto l’omonimo film. (Was)