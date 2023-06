Usa: Trump su documenti Mar-a-lago, io negoziavo con Archivi come previsto dalla legge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha contestato la sua incriminazione per i documenti classificati trovati nella sua residenza in Florida, affermando che in base al Presidential Records Act, la legge che regola gli atti ufficiali della Casa Bianca, lui avrebbe dovuto “negoziare con gli Archivi nazionali”. Durante un discorso al suo golf club di Bedminster, in New Jersey, dopo l’udienza di martedì 13 giugno, Trump ha aggiunto che “questo è esattamente quello che stavo facendo, prima della perquisizione effettuata dall’Fbi”. Trump si è presentato in tribunale a Miami, dopo che nei suoi confronti sono stati avanzati 37 capi d’accusa nel quadro delle indagini sulle carte classificate trovate nella sua residenza di Mar-a-lago la scorsa estate. In un comunicato stampa diffuso la settimana scorsa, gli Archivi nazionali hanno precisato che “la legge precede che tutti gli atti e i documenti emessi dal presidente vengano consegnati al termine del mandato”, sottolineando che Trump avrebbe dovuto “separare i documenti personali da quelli ufficiali”. (Was)