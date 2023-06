Indo-Pacifico: "Nikkei", Nato rafforzerà legami con Australia, Nuova Zelanda e Corea del Sud (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fonti anonime del governo giapponese citate dal "Financial Times" hanno riferito nei giorni scorsi che il presidente della Francia, Emmanuel Macron, è contrario all'apertura di un ufficio di collegamento della Nato a Tokyo. Secondo il quotidiano britannico, il governo francese teme che l'apertura del primo ufficio asiatico della Nato comporterebbe un pericoloso aumento delle tensioni con la Cina, e una riduzione agli occhi di Pechino della "credibilità" dell'Europa, anche nell'ambito dei tentativi di mediare una cessazione delle ostilità in Ucraina. Parigi ritiene inoltre che il trattato costitutivo dell'alleanza ne limiti l'ambito geografico all'Atlantico settentrionale. Macron aveva espresso la propria opposizione alla prospettiva di una ulteriore estensione geografica della Nato durante una conferenza la scorsa settimana, definendo tale prospettiva "un grosso errore". Secondo il "Financial Times", proprio le resistenze di Parigi avrebbero trascinato per mesi i colloqui tra la Nato e il Giappone per l'apertura dell'ufficio, in programma il prossimo anno. Il piano richiede infatti il consenso unanime dei Paesi membri del Consiglio atlantico, il massimo organo decisionale politico dell'alleanza. (segue) (Git)