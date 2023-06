Usa: Trump dopo incriminazione, "quando si arresta l'avversario politico non c'è democrazia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quando si arresta il proprio principale avversario politico non c'è democrazia". Lo ha dichiarato l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, reduce dall'udienza giudiziaria a Miami che ha formalizzato al sua incriminazione per la vicenda dei documenti presidenziali riservati custoditi a Mar-a-Lago. Durante un discorso organizzato al suo golf club di Bedminster, in New Jersey, poche ore dopo l'udienza, Trump ha accusato il presidente Joe Biden, di avergli scatenato contro il dipartimento di Giustizia per un "crimine inesistente, mentre i criminali veri circolano impuniti, e nessuno bussa alle loro porte". Trump ha rivolto parole ancor più dure all'indirizzo del procuratore speciale Jack Smith, che ha guidato l'indagine culminata nei 37 capi d'accusa federale a carico dell'ex presidente: questi ha definito il procuratore "un pericoloso lunatico", "un odiatore di Trump senza freni". "Il procuratore in questo caso, lo definirò il nostro caso, è un furfante. (...) è un tizio che si mantiene dietro le quinte, ma i suoi trascorsi sono assolutamente atroci. E' un sicario politico", ha accusato l'ex presidente, che ha puntato l'indice persino contro la moglie di Smith, ricordando che è stata autrice di un documentario agiografico sulla ex first lady Michelle Obama. La stampa Usa ricorda che dopo la notizia dell'incriminazione, il procuratore speciale Smith ha formulato dichiarazioni pubbliche in una sola occasione, affermando che Trump dovrebbe essere ritenuto innocente sino a prova contraria e sollecitando i cittadini statunitensi a leggere personalmente gli atti d'accusa. (Was)