Usa: Pence su incriminazione Trump, accuse "molto gravi"

- Le accuse a carico dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump sono "molto gravi", e delineano una condotta che "non può essere difesa". Lo ha dichiarato l'ex vicepresidente degli Stati Uniti Mike Pence, dopo l'udienza a Miami che ha formalizzato le accuse a carico dell'ex inquilino della Casa Bianca. "Avendo letto gli atti d'accusa, posso dire che si tratta di addebiti molto gravi. Non posso difendere la condotta descritta (dagli atti)", ha dichiarato Pence in una intervista al "Wall Street Journal", aggiungendo però che Trump "ha il diritto di far valere la sua versione in tribunale, di avvalersi di una difesa, e voglio riservarmi il giudizio a quando avrà avuto l'opportunità di rispondere". Pence, che ha recentemente annunciato la propria candidatura alle primarie presidenziali del Partito repubblicano, proprio come Trump, aveva affermato nei giorni scorsi che incriminare l'ex presidente, attualmente in testa ai sondaggi di gradimento dell'elettorato conservatore per la Casa Bianca, sarebbe stato un errore. Dopo la divulgazione degli atti d'accusa, però, l'ex vicepresidente sembra essersi almeno in parte ricreduto: in particolare, Pence ha sottolineato che secondo la pubblica accusa Trump avrebbe rifiutato di riconsegnare agli Archivi nazionali documenti che riguardavano vulnerabilità militari degli Stati Uniti e il programma nucleare del Paese. (Was)