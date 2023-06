Pnrr: Paterna (Fd'I), da Bonafoni polemiche pretestuose, dimentica assenze Zingaretti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consigliera regionale del Lazio di Fratelli d'Italia, Valentina Paterna, in una nota afferma: "La polemica della presidente della commissione Trasparenza, Marta Bonafoni, contro il presidente Rocca appare del tutto pretestuosa. Basti pensare, infatti, che ha convocato la seduta di oggi, sullo stato di attuazione degli interventi finanziati con i fondi Pnrr, in barba a qualsiasi regolamento del Consiglio. La presidente - prosegue -, poi fa finta di dimenticare che il presidente Zingaretti nella precedente legislatura ha saltato qualsiasi convocazione adducendo le scuse più impensabili. Un atteggiamento che è molto caro ai suoi colleghi di partito - sottolinea -, ma che purtroppo per lei non si addice alla nostra maggioranza e in particolare al presidente Rocca che anche recentemente ha dimostrato di non aver alcun problema ad assumersi la responsabilità delle sue scelte". (Com)