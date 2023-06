Argentina: Toyota investirà 50 milioni di dollari nella produzione di un nuovo veicolo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con questo annuncio, Toyota produrrà un nuovo modello in Argentina per la prima volta in 23 anni. Inoltre, sarà il primo furgone che produce nel nostro Paese", ha affermato il ministero. Nella sua fase iniziale, verranno prodotte 4mila unità da vendere in Argentina e in Brasile, con un potenziale di produzione di 10mila unità all'anno a medio termine. L'organismo referirse che verranno creati più di 200 posti di lavoro diretti. L'investimento fa parte del nuovo regime per promuovere la produzione di veicoli per la regione. Ha come obiettivo sviluppare piattaforme di produzione per modelli regionali in Argentina che mirano ad aumentare la componente locale e aumentare le esportazioni. "Oggi è un giorno di festa per l'intero settore automobilistico argentino. Avviamo la produzione di veicoli che ci consentirà di continuare ad essere leader nella nostra regione e di consolidare l'Argentina come piattaforma regionale per la produzione automobilistica", ha assicurato il ministro dell'Economia argentino, Sergio Massa. (Abu)