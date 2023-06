Argentina-Ue: incontro Fernandez-Von der Leyen, "Europa partner straordinario" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Europa è un partner straordinario per l'Argentina", ha detto Fernández nella dichiarazione alla stampa dopo l'incontro, e ha spiegato che l'Ue "è il grande investitore esterno del Paese e dobbiamo esplorare questo legame". Il presidente argentino ha spiegato sono stati discussi i progetti che "l'Argentina ha all'interno del Mercosur, che sono di interesse per l'Ue, e che fondamentalmente hanno a che vedere con lo sviluppo energetico". Inoltre è stata discussa "la possibilità che l'Europa venga coinvolta più attivamente nella lavorazione del litio attraverso la produzione di batterie, nell'esplorazione del carbonio e dell'idrogeno verde e nell'implementazione delle licenze per impianti a gas". (segue) (Abu)