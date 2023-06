Usa: Trump dopo incriminazione, il più grave abuso di potere nella nostra storia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che l’incriminazione nei suoi confronti, nel quadro delle indagini sui documenti riservati trovati nella sua residenza in Florida, ha rappresentato “un abuso di potere, il più atroce nella storia del nostro Paese”. Durante un discorso organizzato al suo golf club di Bedminster, in New Jersey, Trump ha affermato che le accuse avanzate contro di lui dal dipartimento della Giustizia sono “false e fabbricate”. L’ex presidente si è presentato in tribunale a Miami, in Florida, martedì 13 giugno, dopo che nei suoi confronti sono stati avanzati 37 capi d’accusa per intralcio alla giustizia, falsa testimonianza e violazioni della legge contro lo spionaggio. Si è dichiarato non colpevole di tutte le accuse. (Was)