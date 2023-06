Difesa: Gcap, Regno Unito, Giappone e Italia accelerano progetto caccia di quinta generazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito sta discutendo con Giappone e Italia l'accelerazione del programma Global Combat Air Programme (Gcap) per lo sviluppo di un aereo da combattimento di quinta generazione, con l'obiettivo di realizzare un primo prototipo dimostrativo entro il 2027. Lo hanno reso noto ieri il ministero della Difesa britannico e i partner industriali del progetto. L'annuncio giunge appena sei mesi dopo la firma dell'accordo con cui i tre Paesi hanno stabilito di unificare i rispettivi progetti di sviluppo di velivoli da combattimento di quinta generazione. Martin Lowe, direttore del programma per i sistemi aerei da combattimento del futuro del ministero della Difesa britannico, ha spiegato ieri, durante una visita allo stabilimento di Bae Systems a Warton, in Inghilterra, che al momento il Regno Unito non ha alcun partner per lo sviluppo del dimostratore, ma "stiamo discutendo precisamente di questo con Italia e Giappone". Il dimostratore rappresenterà una fase avanzata dello sviluppo del futuro aereo da combattimento, e farà uso di motori a reazione Eurojet EJ200, gli stessi in dotazione agli Eurofighter Typhoon. (segue) (Rel)